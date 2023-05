Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kreis will in einem Trakt der Bellheimer Realschule plus Büroräume schaffen. Weil das keine schulische Nutzung ist, fordern die Fraktionen von SPD, FDP und CDU im Ortsgemeinderat Bellheim die Rückübertragung an die Verbandsgemeinde. Bisher wenige Schüleranmeldungen fürs neue Schuljahr lassen um den Bestand der Schule bangen.

Ihre Forderung wollen die drei Fraktionen in der Sitzung des Ortsgemeinderates am Donnerstag einbringen. Das Gebäude der einstigen Hauptschule, das nun Teil der unmittelbar angrenzenden