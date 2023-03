Die bei dem Großeinsatz am Rhein geborgene Leiche bei Oberhausen-Rheinhausen ist identifiziert. Das teilte die Polizei Karlsruhe am Donnerstagmorgen mit. Es handele sich um einen 50-jährigen aus Philippsburg. Klaus N. galt seit Montag, 20. Februar, als vermisst. Er war mit einer Bekannten zum Besuch des Rosenmontagsumzugs in Rheinsheim verabredet, dort aber nie erschienen. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben laut Pressemitteilung keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.