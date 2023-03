Rheinhausen-Oberhausen. Die bei dem Großeinsatz am Rhein geborgene Leiche ist ein Mann. Das war am Mittwoch, einen Tag nach dem Fund, klar. Viel mehr ist von offizieller Seite derzeit noch nicht bekannt.

Von Janina Croissant

Für die Menschen in der Region ist es die zweite erschütternde Nachricht innerhalb kurzer Zeit: Nachdem am Samstag eine Frau in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) erstochen in ihrer Wohnung gefunden wurde (die RHEINPFALZ berichtet) machte am Dienstag der Großeinsatz von Rettungskräften auf dem Rhein beim baden-württembergischen Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) die Runde. Geborgen wurde beim Fähranleger Rheinhausen eine männliche Person.

Keine Hinweise auf vermissten Teenager aus der Pfalz

Bei Wartungsarbeiten hatten Monteure den Leichnam entdeckt, der sich laut Polizei an einer Boje verfangen hatte. Angaben zur Identität des Mannes gibt es von offizieller Seite aus noch nicht. Die Kriminalpolizei Landau teilte auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass derzeit keinerlei Hinweise vorlägen, dass es sich bei dem Toten um einen vermissten Teenager aus dem Landkreis Germersheim handelt. Der 17-Jährige Julius wird seit Mittwoch vergangener Woche vermisst.