[Aktualisiert: 12.45 Uhr] Nach einem Fahrgastkabinenschiff mit etwa 90 Passagieren an Bord hat sich in der Nacht zum Dienstag ein weiteres Schiff bei Hagenbach (Kreis Germersheim), nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg, im Rhein festgefahren. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um ein Tankschiff, das sich womöglich aufgrund von Niedrigwasser festgefahren habe. Die Passagiere haben das Fahrgastschiff Viking „Sigrun“ am Dienstagmorgen verlassen. Sie wurden mit der MS Karlsruhe von Bord geholt und an Land gebracht.

Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Einsatzreport 24 Foto 1 von 43

Nicht weit von der Unglücksstelle entfernt war das Fahrgastschiff bereits in der Nacht zum Montag im dichten Nebel havariert. Die Viking „Sigrun“ ist 135 Meter lang und 29 Meter breit und wurde im März 2019 getauft. Beide Schiffe befanden sich den Angaben zufolge am Dienstag etwa hundert Meter voneinander entfernt. Mittlerweile sei die Schifffahrt zwischen der Schleuse Iffezheim und Wörth gesperrt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Maxau koordiniere nun die weiteren Maßnahmen.

Kapitän missachtet Vorgaben

Im Lauf des Tages soll zunächst das Tankschiff und dann das Fahrgastschiff frei bekommen werden. „Ob das klappt, ist aber noch ungewiss“, sagte ein Polizeisprecher. Das mit Benzin beladene Tankschiff hatte sich festgefahren, weil sein Kapitän nur so eine Kollision mit einem flußabwärts fahrenden Passagierschiff vermeiden konnte. Am Montag gegen 21 sei die Schifffahrt freigegeben worden, so Hans Lösch, Wasserbaumeister beim Wasser- und Schifffahrtsamt Karlsruhe. Allerdings nur für Schiffe, die nicht zu tief im Wasser liegen. Der Tanker habe sich an diese Vorgabe zwar nicht gehalten, es aber dennoch geschafft, durch die Engstelle beim „Hagenbacher Grund“ zu kommen.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video: Wittenmeier

Dann sei ihm allerdings in Höhe des festliegenden Fahrgastschiffes ein weiteres, noch unbekanntes Fahrgastschiff entgegen gekommen, das sich nicht gemeldet habe, so Lösch. Deshalb musste der Tankerkapitän rückwärts fahren und ausweichen. Dabei geriet er auf eine Kiesbank, die sich wohl am Montag bei den Versuchen gebildet hat, das Passagierschiff frei zu schleppen. Wegen des niedrigen Wasserstands wirbeln die Schiffsschrauben große Mengen Kies auf. Zuletzt hatte sich am 17. Oktober ein Tankmotorschiff am Hagenbacher Grund bei Rheinkilometer 357,4 festgefahren.