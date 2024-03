Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor knapp 6 Monaten wurde ein Geldautomat in der Innenstadt gesprengt. Warum sich an dem Gebäude bisher wenig getan hat und wo die Mieter der Wohnung untergekommen sind.

Ein lauter Knall hatte viele Kandeler am Morgen des 5. September 2023 geweckt. Gegen 3 Uhr morgens hatten Unbekannte einen Geldautomaten in der Sparda-Bank-Filiale in der Innenstadt gesprengt.