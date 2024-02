Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Reparieren statt wegwerfen“: Derzeit werden in der Region neue Angebote initiiert, bei denen Ehrenamtliche kaputte Gerätschaften kostenlos reparieren. In Hagenbach gibt es so ein Repair-Café bereits seit über fünf Jahren – die Nachfrage ist nach wie vor groß.

Das Repair Café hat sich zu einer recht erfolgreichen Einrichtung entwickelt hat und auch Kunden aus dem weiteren Umkreis zählen zu seinen Besuchern. „Für