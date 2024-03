Seit den frühen Morgenstunden gibt es Probleme im Schienenverkehr rund um Wörth. Während am Morgen eine Störung in der Oberleitung beim Wörther Bahnhof gemeldet wurde, wird nun Vandalismus als Grund angegeben. Zudem meldete die Deutsche Bahn um 13 Uhr eine Reparatur an einer Weiche zwischen Kandel und Winden. Die Arbeiten könnten sich demnach bis Samstag hinziehen. Einzelne Züge fallen aus, andere fahren mit Verspätung. Ein Schienenersatzverkehr soll laut Deutsche Bahn zwischen Wörth und dem Karlsruher Hauptbahnhof im Einsatz sein. Reisende sollten sich im Internet unter www.bahn.de und www.kvv.de über aktuelle Verbindungen informieren.