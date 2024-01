Johanna und Tobias Hoffmann sind in dieser Kampagne das Prinzenpaar der Rülzheimer Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“. Inthronisiert wurden die beiden in der „Night of Carneval“.

„Dass wir einmal zum Prinzenpaar der Karnevalsgesellschaft gekürt werden, war eigentlich schon durch unseren Jahrestag, an dem wir ein Paar wurden, vorherbestimmt“, erzählt Tobias Hoffmann schmunzelnd. Johanna I., so ihr Kurztitel, ist 32 Jahre alt und wuchs in Kuhardt auf. Ihr 40-jähriger Ehemann Tobias I. bezeichnet sich selbst als „echten“ Rülzheimer, der seine Freundin im Musikverein Rülzheim kennenlernte. Beide spielen in dem Orchester ein Blechblasinstrument, sie die Trompete und Tobias Tuba. Und ein Paar sind sie seit dem Elfde Elfde 2011, einer echten Schnapszahl, verheiratet seit rund dreieinhalb Jahren.

Im Musikverein aktiv

„Wir waren bisher nicht im Faschingsverein aktiv“, ergänzt Johanna, aber beide sind in Rülzheim ehrenamtlich und Tobias in der Kommunalpolitik aktiv und damit bestens in der großen Gemeinde vernetzt und bekannt. Eine der großen Leidenschaften der Prinzessin ist die Musik. Außer in Rülzheim – in diesem Verein ist sie die Jugendleiterin – spielt sie auch in Hördt im Musikverein. Und hat zusätzlich eine Dirigenten-Ausbildung absolviert. „Ein eigene Kapelle habe ich aber derzeit nicht.“ Tobias ist im Musikverein Rülzheim zweiter Vorsitzender und sitzt als Mitglied der CDU im Ortsgemeinderat. Seine Ehefrau ist ebenfalls Mitglied in der Partei. In der warmen Jahreshälfte unternehmen die beiden gerne Ausflüge mit dem Fahrrad, wenn es die Berufe und ihr Engagement in Verein und Politik zulassen.

Tobias Hoffmann arbeitet in seinem Heimat- und Wohnort, bei ITK Engineering. In dem Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen „bin ich aktuell freigestellter Betriebsrat“. Johanna kümmert sich bei der Smartcrm GmbH in Kandel um den Vertrieb der Firmenprodukte. „Wir erstellen individuelle Vertriebs-Software für ganz unterschiedlich Firmen“, beschreibt sie das Wirkungsfeld ihres Arbeitgebers. Die 32-jährige hat zuvor internationales Business-Management mit dem Schwerpunkt „chinesischer Markt“ studiert und war während des Studiums insgesamt eineinhalb Jahre in China.

Kurze Kampagne

Das Ehe- und Prinzenpaar hat noch keine Kinder, ist eigenem Nachwuchs aber nicht abgeneigt, erklären sie. Beide füllen mit Feuereifer ihr vorübergehendes Amt aus. „Mir macht es echt Spaß, vorne auf der Bühne zu stehen und Fasching dieses Jahr aus einer anderen Perspektive zu erleben“, meinte Johanna nach den ersten Auftritten. Und beide können sich gut vorstellen, auch nach der Kampagne weiter bei den „Stechern“ aktiv zu sein. Da sie gerne anpacken und hilfsbereit sind, werden sie die kurze, damit von den Terminen her dicht gedrängte Saison bis zum Aschermittwoch als oberste Karnevalisten sicher gut überstehen.