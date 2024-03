Am Montagabend wurden in der Faureciastraße Hilferufe gemeldet. Auch die eingesetzten Polizisten hörten sie vor Ort. Sie folgten der Stimme aus Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite in der Nähe des dortigen Baggersees. Als die Polizeibeamten im Dunkeln bei der Person ankamen, standen sie bis zu den Knien im Schlamm. Der dort liegende 44-jährige Hagenbacher gab an, nach einem Spaziergang aufgrund seiner kürzlich stattgefundenen Rücken-Operation gestürzt zu sein und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. „Er wurde den abenteuerlichen Rückweg gestützt und zunächst zum Streifenwagen verbracht“, heißt es im Polizeibericht. Ein zwischenzeitlich hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Er bedankte sich bei eingesetzten Beamten für die schnelle Hilfe und entschuldigte sich für die Umstände beziehungsweise die schmutzige Uniform. „Nach Austausch der Einsatzkleidung fuhren die Beamten zum nächsten Einsatz“, informierte die Polizei abschließend.