Trotz mehrmaliger Aufforderung konnten bei der Jahreshauptversammlung nicht genug Mitglieder für einen neuen Vorstand des Pfälzerwald-Vereins (PWV) gefunden werden. Im November soll es eine außerordentliche Sitzung geben.

Bei der Versammlung gaben die Vorsitzenden einen aktuellen Situationsbericht. Nach dem überraschenden Ausfall des 2. Vorsitzenden Sven Kirsch wurde nach Rücksprache mit den anwesenden Mitgliedern und einem telefonisch zugeschalteten Vertreter des Hauptvereines, Bernd Wallner, die Sitzung von Schriftführerin Birgit Ehnes geleitet. Auf der Agenda standen unter anderem die Berichte des Vorstandes, der Fachwarte und Neuwahlen des Vorstandes. Die Tagesordnungspunkte wurden gut zur Hälfte ordnungsgemäß abgehandelt und der Vorstand entlastet, berichtete der Verein.

Bei Punkt vier der Tagesordnung wurden die anwesenden Mitglieder des PWV vor eine Herausforderung gestellt. Die durch die Mitgliederversammlung benannten Wahlverantwortlichen Thorsten S. Verlohner und Hubert Ehnes versuchten mit viel Engagement und mehrmaligem Aufruf bereitwillige Vereinsmitglieder für eine Neubildung des Vorstands zu finden. Da dies Erfolg blieb, wurde folglich zu diesem Zeitpunkt die Jahreshauptversammlung für geschlossen erklärt.

Ex-Vorsitzender Weiler ergreift Initiative

Der ehemalige Vorsitzende Thomas Weiler erklärte sich, obwohl er innerhalb des Vereins nicht mehr aktiv tätig ist, bereit, am Freitag, 12. November, 18 Uhr, zu einer außerordentliche Sitzung einzuladen, um einen erneuten Anlauf zur Wahl und Bildung eines neuen Vorstands nehmen zu können. „Erwartungsvoll schauen wir nun auf den November, in der Hoffnung die Traditionen und die Geschichte des PWV weiter am Leben halten zu können“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.