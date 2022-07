Der Paket- und Brief-Express-Dienst DHL hat in Schwegenheim Im Breiten Pfuhl 2 eine Packstation mit 52 Fächern in Betrieb genommen. Die Anlage ermöglicht nach Angaben des Unternehmens, das zum Konzern Deutsche Post DHL Group zählt, einen bequemen Paketempfang und -versand rund um die Uhr.

DHL weist in einer Mitteilung darauf hin, dass man den Packstationsservice im Jahr 2003 als erstes Unternehmen am deutschen Markt eingeführt habe. „Schon heute können über 19 Millionen registrierte Kunden über 10.000 DHL Packstationen mit mehr als 900.000 Fächern nutzen“, heißt es dort weiter.

Immer beliebter würden die Packstationen, also die Paketautomaten, auch dadurch, dass sie sich an zentralen Orten befinden. In Schwegenheim steht die Anlage neben einem Penny-Markt. Die Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist im Internet unter www.dhl.de/packstation möglich.