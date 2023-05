Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war knapp, sehr knapp sogar. Doch ein paar Tage nach der Landtagswahl stand es dann endgültig fest: Mit Markus Kropfreiter zieht ein Lingenfelder für die SPD in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Timo Leszinski hat mit dem Neuling in der Landespolitik darüber gesprochen, wie er den Wahlkrimi erlebt hat, wie die Reaktionen darauf ausfielen und was die Wahl für seine Zukunft als Ortsbürgermeister bedeutet.

Herr Kropfreiter, das Wort vom Wahlkrimi wird oft überstrapaziert, aber in ihrem Fall mit erst fünf, am Ende sogar nur vier Stimmen Unterschied zwischen Sieger und Zweitplatziertem trifft es zu. Geben Sie einen Einblick in Ihre Gefühlslage am Wahlabend.

Ich