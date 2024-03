Mit einem Frühjahrskonzert, das am Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, in der Festhalle stattfindet, eröffnet der Musikverein Bellheim den Reigen seiner Jubiläumsveranstaltungen, anlässlich seines 100-jährigen Bestehens.

Das breitgefächerte und vielfältige Konzertprogramm beinhaltet Stücke von der Filmmusik bis hin zu konzertanten Klassikern. Der Eintritt ist frei.

Gegründet wurde der Musikverein im April 1924. Damals wurde durch Initiative des Kaplans Baumgärtner, der Katholische Jugend- und Jungmänner-Bund ins Leben gerufen. Dabei wurden zunächst eine Sportabteilung, eine Laienspielschar und kurz darauf eine Musikkapelle gebildet. Das hierzu erforderliche Geld für Instrumente wurde durch private Spenden und eine Haussammlung im ganzen Dorf aufgebracht, so dass im Sommer 1924 ein erster Anfang gewagt werden konnte. Schon zur Kerwe im gleichen Jahr spielten einige der angehenden Musiker zum Tanz auf.

Erster Dirigent der Kapelle war Martin Leingang, der sich ohne Entgelt zur Verfügung stellte. In seinem Wohnzimmer wurden die ersten Übungsstunden abgehalten. Nach zwei Jahren legte er den Taktstock in jüngere Hände. Es folgten die Dirigenten Kindler und schon nach einem weiteren Jahr Alois Hengen. Mit ihm hatte die Kapelle das „Große Los“ gezogen. Unter Hengens Stabführung wuchs das Können der Einzelnen, es kamen neue Musiker hinzu und die instrumentale Besetzung wurde verbessert. Bis 1931 erreichte die Kapelle eine Stärke von 40 Musikern. Insgesamt machte Hengen aus der Kapelle einen Klangkörper, der, so ist es der Chronik des Vereins zu entnehmen, weit und breit konkurrenzlos war.

Neustart direkt nach Kriegsende

Als 1933 das Nazi-Regime an die Regierung kam, wurden sämtliche konfessionellen Jugendverbände, so auch der Katholische Jugend- und Jungmänner-Bund, verboten, doch durfte die Musikkapelle weiterbestehen. 1934 wurde die Kapelle, zusammen mit anderen Kapellen aus den Nachbarorten, in ein großes Musikkorps eingegliedert, das der SA-Führung in Germersheim unterstand. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war es auch damit zu Ende.

Nach Kriegsende fanden sich 1945 bald wieder einige Musiker in Bellheim zusammen. Initiator zum Neustart unter dem Dach des Katholischen Arbeitervereins war Pfarrer Mann. Dirigent war Alfred Diehl, ihm folgte 1949 Musiklehrer Karl Kessel und danach Ludwig Gohr.

1953 beschlossen die damaligen Aktiven der DJK-Kapelle, sich mit Zustimmung von Pfarrer Ludwig Bold, einen neuen Vereinsnamen zuzulegen und als eigener Verein zu agieren. Da durch die Umbenennung etliche Musiker das Interesse an der Mitwirkung verloren haben, waren nur noch fünf der Aktiven und einige Nachwuchskräfte bereit, am Neuaufbau mitzuwirken. Durch intensive Werbung und Förderung der Nachwuchsarbeit, wurden in der Folgezeit viele Interessenten gewonnen. Binnen zwei Jahren war die Kapelle wieder in der Lage, öffentlich aufzutreten.

Förderung der Jugendarbeit besonders wichtig

Seit 2022 liegt die musikalische Leitung des Hauptorchesters in den Händen von Adrian Rüdiger. Musikervorstand ist Martin Müller, während Michael Hoffmann als Finanzvorstand agiert. Im Jubiläumsjahr besteht das Orchester aus etwa 40 aktiven Musikerinnen und Musikern.

Neben vielfältigen Aktivitäten im Vereinsleben legt der Musikverein großen Wert auf die Förderung der Nachwuchsarbeit. So können immer wieder viele Jugendliche in das Hauptorchester aufgenommen werden. Neben einem Jugendorchester besteht eine Blockflötengruppe. Zahlreiche Jungmusiker nehmen am Instrumentenunterricht teil, die Kleinsten an der musikalischen Früherziehung.

Info

Termine im Jubiläumsjahr: 9. März: Frühjahrskonzert, 6. April: Konzert SeppDeppSeptett, 6. und 7. April: Workshoptag mit dem SeppDeppSeptett, 18. August: Frühschoppenkonzert auf dem Waldfestplatz, 23.-25. August: Jubiläumsfest 1250 Jahre Bellheim, 9. November, Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Harmonie Hördt.