Mit über 3 Promille war am Samstagnachmittag ein 30 Jahre alter Autofahrer unterwegs. Er sei gegen 14.40 Uhr einer Streife auf einem Supermarktparkplatz in der Pforzheimer Straße in Bretten aufgefallen, teilt die Polizei mit. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollte, machte er sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Kreisverkehr aus dem Staub. Das Fahrzeug konnte an der Einmündung Bretten-Ruit überholt, angehalten und anschließend kontrolliert werden. Der stark alkoholisierte Fahrer konnte sich bei der anschließenden Kontrolle nur schwer auf den Füßen halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,24 Promille, weshalb er die Beamten auf das Revier begleiten musste.