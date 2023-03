Bei den Wintererprobungen von Mercedes-Benz-Trucks im finnischen Rovaniemi waren batterieelektrische Lkw und solche mit konventionellem Diesel-Motor aus dem Lastwagenwerk Wörth schwierigen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Die Fachleute sind mit dem Ergebnis zufrieden.

Mit dabei in Skandinavien waren nach Unternehmensangaben Fahrzeuge verschiedener Baureihen, darunter Prototypen des batterieelektrischen eActros LongHaul, dessen Serienreife für 2024 geplant ist, und des batterieelektrischen eActros 300 als Sattelzugmaschine sowie der konventionell mit Diesel angetriebene Actros L. Unter klimatischen Extrembedingungen wie beispielsweise auf verschneiter und vereister Fahrbahn, schneidendem Wind und Temperaturen bis zu minus 25 Grad habe das Entwickler- und Versuchsteam sechs Wochen lang die einzelnen Modelle getestet, um daraus Maßnahmen für weitere Optimierungen abzuleiten.

Bis minus 25 Grad

Vor Ort legten die Experten beim eActros LongHaul und beim eActros 300 als Sattelzugmaschine besonderes Augenmerk auf das Verhalten der Batterien und des elektrischen Antriebsstrangs bei widrigen Witterungsverhältnissen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Hierbei habe sich zum Beispiel gezeigt, dass der eActros LongHaul durch seinen kleineren Heizkreis mit großer Leistung das Fahrerhaus grundsätzlich schneller erwärmt als ein Diesel-Lkw. Eine Erkenntnis: Da die Energie hierfür den im Fahrzeug verbauten Batterien entnommen werde und sich so die Reichweite reduziere, empfehle sich das sogenannte Pre-Conditioning beziehungsweise energieeffiziente Vorklimatisieren des E-Lkw an einer Ladesäule. „Nach dem Pre-Conditioning büßt der eActros LongHaul auch bei extremer Kälte weniger an Reichweite ein“, so das Unternehmen.

Christof Weber, Head of Global Testing Mercedes-Benz Trucks, äußert sich in der Mitteilung zufrieden. Die Prüfungen hätten gezeigt: „Selbst bei sehr winterlichen Verhältnissen sind unsere batterieelektrischen Lkw voll einsatzbereit.“

Serienreife 2024