Landrat Fritz Brechtel (CDU) will dem Kreistag vorschlagen, ein drittes Gymnasium im Kreis einzurichten, so Informationen der RHEINPFALZ. Standort soll Rheinzabern sein, die dortige IGS leidet an Schülermangel. Das Europa-Gymnasium Wörth und das Goethe-Gymnasium Germersheim hingegen haben kräftig Zulauf. Für das neue Gymnasium soll unseren Informationen zufolge die Errichtung eines Neubaus in Erwägung gezogen werden. Für Dienstagnachmittag hat die Kreisverwaltung zu einer Pressekonferenz eingeladen. Thema: Der Schulentwicklungsplan.