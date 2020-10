GERMERSHEIM. Du hast Sorgen oder Ängste und brauchst einfach ein offenes Ohr, um Dir den Kummer von der Seele zu reden? Unter der „Nummer gegen Kummer“ (116111) hören Dir Menschen zu, wenn du beispielsweise Probleme in der Familie, in der Schule oder wegen Mobbing hast. Der Bedarf an Beratern steige an, sagt Katja Pilling vom Kinderschutzbund, der das Jugendtelefon betreut.

Bei diesen Gesprächen herrscht beidseitige Anonymität. Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt und kann nicht nachverfolgt werden. Um Euch weitere Informationen über das Kinder- und Jugendtelefon vermitteln zu können, habe ich mich mit Katja Pilling in den Räumen des Kinderschutzbundes in Germersheim getroffen. „Wir hören den Jugendlichen zu, wir nehmen sie ernst. Zusammen mit dem Anrufer versuchen wir das Problem zu lösen“, erzählt sie. „Wir geben Hilfestellung zur Selbsthilfe. Je nach Problem weisen wir darauf hin, dass man sich auch an einen Lehrer wenden kann, wenn es um die Schule geht.“ Bei Bedarf vermitteln die Zuhörer des Kinderschutzbunds Kontaktstellen oder machen den Anrufer darauf aufmerksam, dass er oder sie sich zum Beispiel auch an das Jugendamt wenden kann.

„Es gibt Anrufer, die rufen auch aus Langeweile an, wir versuchen ihnen Ideen für die Freizeitgestaltung an die Hand zugeben“, berichtet Katja Pilling weiter. Auch Spaßanrufe gebe es immer wieder. „Doch auch hier hören wir zu, denn wir möchten das Gefühl vermitteln, dass wir auch diesen Anrufer ernst nehmen. Sollte er dann einmal wirkliche Probleme haben weiß er: Da kann ich anrufen, ich werde ernst genommen.“ Sich als Kind oder Jugendlicher dazu durchzuringen, die Nummer gegen Kummer anzurufen, sei nicht einfach und setze auch Mut voraus, so Frau Pilling.

In 80 Stunden zum Berater

Doch wer ist da am Telefon? Pädagogen, Psychiater? Frau Pilling erklärt mir: „Nein, Fachpersonal ist nicht notwendig. Voraussetzung, um als Berater beim Jugendtelefon mitzuwirken ist eine Schulung, die der Kinderschutzbund anbietet.“ Die Schulung umfasse 80 Stunden und werde vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Ein Eigenanteil von 100 Euro ist als Kaution vom Schulungsteilnehmer zu hinterlegen. Die Schulung besteht unter anderem aus: Theorie- und Methoden der Beratung; Selbstreflexion, Selbsterfahrung und persönliche Weiterentwicklung sowie zielgruppenspezifisches und themenzentrierten Arbeiten. Es gibt auch praktische Trainingseinheiten: Man nimmt an Telefonaten von mindestens fünf verschiedenen Beratern teil.

Teilnehmer an der Schulung müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem sollten sie belastbar und teamfähig sein, eine gute Selbstwahrnehmung haben und absolute Verschwiegenheit mitbringen. Danach verpflichte man sich zwei Jahre ehrenamtlich als Berater tätig zu sein. Im Januar 2021 beginnt der nächste Kurs zum Berater am Kinder- und Jugendtelefon Germersheim. „Gerne nehmen wir noch Anmeldungen an“, sagt Katja Pilling. „Der Bedarf an Beratern steigt stetig an.“

Die Nummer wird nicht angezeigt

Anschließend erklärt mir Frau Pilling noch das Telefonsystem. Seit 2018 gibt es eine neue Technik, die Anrufer werden automatisch an freie Berater weitergeleitet. So kann es sein, dass ein Anrufer aus Germersheim einen Berater aus München am Telefon hat. Die Anzeige der Telefonnummer wird blockiert, so gewährt man die Anonymität. Namen und Orte werden nicht genannt.

Zu meiner Frage, ob man als Zuhörer die Probleme mit nach Hause nimmt, erklärt mir Frau Pilling: „Man lernt einen Cut zu setzen, sobald man den Raum verlässt, lässt man praktisch alles los.“ Sie hat die Projektleitung und ist zuständig für die Organisation, Terminabstimmungen sowie für Arbeits- und Fachtagungen. Katja Pilling ist seit 2015 beim Kinderschutzbund. Ihre Schulung zum Berater hat sie 2006 absolviert.

Info

Das Kinder- und Jugendtelefon erreichst Du unter der Nummer 116111. Erreichbar sind die Berater Montag bis Samstags von 14 bis 20 Uhr.