Iris Fleisch (CDU) hat die Wahl in der Verbandsgemeinde Hagenbach gewonnen. 54,36 Prozent der Wähler stimmten für die Hagenbacherin, die damit ab 1. April 2021 die erste Frau an der Spitze einer Verbandsgemeinde im Kreis Germersheim wird. Das Briefwahl-Malheur ist am Ende unerheblich.

„Es wäre schöner, wenn mehr da wären“, sagt Iris Fleisch an diesem Abend um kurz nach 19 Uhr im Hagenbacher Ratssaal. „Ich würde gerne alle umarmen.“ Trotz Gesichtsmaske