Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In diesem Jahr und den Folgejahren stehen in der Verbandsgemeinde Bellheim mehrere große Investitionen an: insgesamt 6,2 Millionen Euro 2024, rund sechs Millionen im kommenden Jahr und knapp drei Millionen 2026.

Das geht aus dem laut Bürgermeister Gerald Job (FWG) nun einstimmig vom Verbandsgemeinderat beschlossenen Haushaltsplanentwurf 2024/25 hervor. Abgeschlossen werden sollen im laufenden Jahr die Arbeiten