Ein junges Paar wünscht sich ein „kleines Häusel zum Ankommen“. Obwohl beide Vollverdiener sind, finden sie lange nichts Passendes. Die Preise für Grundstücke und Altbauten sind zu sehr in die Höhe geschossen. Sie suchen mit Flugblättern nach einem Haus. Am Ende haben sie einfach Glück.

Tanja Fischer und Alexander Stehli wohnen in schöner Lage. In einer ehemaligen Mühle am Ortsrand, am rauschenden Bach. Die zwei Zimmer, Küche, Bad sind schnucklig.