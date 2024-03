Marc-Andre Pantea ist Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Wahlen zum Lingenfelder Verbands- und Ortsgemeinderat. Die Mitglieder des Ortsverbands haben ihren Vorsitzenden jeweils auf Listenplatz eins gewählt.

„Wir freuen uns sehr, für den Orts- und Verbandsgemeinderat anzutreten und somit nicht nur die solide Kontinuität fortzusetzen, mit der wir seit Langem in unserer Heimat für grüne Themen einstehen“, betont Pantea. Und spricht von einem personell gestärkten Team, das neben etablierten Köpfen Neuzugänge aufzuweisen habe, die sich mit Leidenschaft und Sachverstand in die kommunale Politik einbringen würden. „Wir Grüne aus Lingenfeld werden auf allen kommunalen Ebenen – mit Birgit Friedmann bis in die Kreisebene hinein – mit aussichtsreichen Kandidatinnen und Kandidaten ein vielseitiges Wahlprogramm verfolgen“, so der Vorsitzende.

Konkret: Sie wollen sich dafür einsetzen, dass sich die ärztliche Versorgung und das Angebot der Nahversorgung mit Lebensmitteln sowie Gütern des täglichen Bedarfs verbessern. „Wir treten für wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Klimafolgen-Anpassung und für die konsequente Nutzung von erneuerbaren Energien ein“, verspricht Pantea. Die Mobilität müsse nachhaltiger werden: „In einigen Ortsgemeinden wird es beispielsweise längst Zeit für ein Angebot an öffentlich zugänglichen Ladesäulen.“ Auch die konsequente Digitalisierung von Bürgerservices und der Verwaltung im Allgemeinen leistet aus Sicht der Grünen neben weiteren Themen einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und zukunftsfähige Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden der VG Lingenfeld.

Die Listen