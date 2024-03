Die Leimersheimerin Jana, Kandidatin bei der Pro-Sieben-Show Germany’s Next Topmodel ist wieder eine Runde weiter. In Folge fünf der diesjährigen Staffel mussten sich alle Models in Designerstücken der Österreicherin Marina Hoermanseder auf dem Laufsteg beweisen. Das gelang nicht bei allen wirklich gut. Deshalb entschied sich die Jury aus Heidi Klum, dem spanischen Male Model Jon Kortajarena und der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder zum Rauswurf von drei Frauen. Die Männer kamen alle eine Runde weiter. In der nächsten Woche wird es noch emotionaler werden: Dann steht wohl laut Vorschau das große Umstyling an.