Der Ortsbeirat Schaidt hat einstimmig die Errichtung eines Grabfeldes für Urnenrasengräber beschlossen. Das Feld wird westlich der Leichenhalle eingerichtet, es entsteht Platz für 42 Grabstellen für Einzelbestattungen.

Südlich dieses Feldes steht noch ein Einzelgrab. Wenn dieses abgeräumt ist, können dort weitere 42 Doppel-Grabstellen angeboten werden. Bisher gibt es nur Baumgräber. Ortsvorsteher Kurt Geörger begründet: „Die Nachfrage nach dieser Bestattungsform steigt stetig, dem wollen wir Rechnung tragen. Die Anzahl der klassischen Beerdigung mit Sarg liegt nur noch bei rund 25 Prozent.“

Zusätzlich werden zwei neue Urnenstelenwände gebaut. Neu angeschafft wird neben einer Leichenkühlanlage ein Leichenwagen für den Transport der Särge von der Leichenhalle an die Grabstätte.

Am Steinkreuz in unmittelbarer Nähe zu den Bahnschienen wird eine anonyme „Grabstätte der ewigen Ruhe“ errichtet. An diesem Gedenkstein kann die Asche der Urnen aufbewahrt werden, deren Aufbewahrungsfrist in den Wänden abgelaufen ist. Diese Dauer liegt aktuell bei 25 Jahren und kann auf Wunsch der Hinterbliebenen um weitere fünf Jahre verlängert werden. Alle Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden, die erforderlichen Mittel sind bereits im Haushalt eingestellt.