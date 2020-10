Wegen eines vermeintlich coolen Fotos ist ein 17-Jähriger im Landkreis Karlsruhe gestorben. Der junge Mann hatte am Sonntagabend bei einem Unfall in Bruchsal-Helmsheim lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Montagabend ist er im Krankenhaus gestorben.

Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass sich der 17-Jährige gegen 20.30 Uhr auf den Kofferraum des Personenwagens eines 18-Jährigen setzte, um sich fotografieren zu lassen. Der 18-Jährige fuhr dann langsam los. Als er weiter beschleunigte fiel der 17-Jährige vom Fahrzeug und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.