Zu einem Unfall kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Bruchsal-Helmsheim in der Straße Hinter der Mauer, bei dem ein 17-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Anwohner hörten laut Polizei lediglich einen Knall und quietschende Reifen. Bei der Fahndung konnte kurze Zeit später ein dunkler Pkw wenige Straßen weiter sichergestellt und ein tatverdächtiger Fahrer ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0721 944840 zu melden.