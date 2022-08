Wie es aussieht, wird die neue Kindertagesstätte, die derzeit an der Pestalozzistraße durch die Stadt gebaut wird, in die Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Germersheim übergehen.

Die entsprechenden Verhandlungen müssen zwischen der Stadt und dem Deutschen Roten Kreuz noch geführt werden. Hierzu wurde Stadtbürgermeister Michael Niedermeier durch einen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kandel beauftragt und ermächtigt. Die Sitzung fand am Dienstagabend nicht-öffentlich statt. Über den endgültigen Vertrag, in dem auch Personalfragen festzulegen sind, muss der Stadtrat dann abschließend entscheiden.

In die neue Kita sollen jeweils eine Gruppe der beiden städtischen Kindertagesstätten „ausgelagert“ werden. Auch ist zu klären, wie es mit den drei Kita-Leiterinnen weitergeht. Zwei von ihnen befinden sich derzeit Elternzeit. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates war auf Antrag der FDP-Fraktion beschlossen worden, auch nach einem freien Träger für den neuen Kindergarten Ausschau zu halten. Derzeit sind zwei Kindertagesstätten („Die Entdecker“ und „Am Wasserturm“) in der Trägerschaft der Stadt, eine Kita („St. Pius“) trägt die katholische Kirche und die protestantische Kirche betreibt die integrative Kindertagesstätte „Bienennest“ in der Schubertstraße. Außerdem gibt es den Naturkindergarten Bienwald in der Trägerschaft eines Vereins.

Schwierige Suche nach Erzieherinnen

Der künftige Träger der neuen Kita an der Pestalozzistraße muss sich baldmöglichst nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umsehen. Der Markt hierfür ist überschaubar, Erzieherinnen und Erzieher werden händeringend auch in umliegenden Gemeinden gesucht. Wie schon vor der jüngsten Stadtratssitzung zu hören war, hofft man darauf, dass ein freier Träger hier andere Möglichkeiten habe.