Die Band Shy Guy at the Show hat in ihrer über 15-jährigen Bandgeschichte einige Duftmarken gesetzt. Die Ausnahmeband aus Leimersheim hat auf großen Festivals gespielt, fünf Alben veröffentlicht, sich dabei mehrmals neu erfunden. 2018 dann eine große Zäsur, die Zukunft der Band stand auf der Kippe. Jetzt melden sie sich zurück.

Mit einer Nachricht ihres Keyboarders war plötzlich alles anders. Nach fast zwölf gemeinsamen Jahren eröffnete Jonas Schira seinen Bandkollegen von Shy Guy At The Show, dass er künftig eigene Wege gehen wollte. Das war vor vier Jahren. Die Zwischenzeit hat die Band damit verbracht, sich neu zu sortieren. „Wir blicken da heute gar nicht mehr so dramatisch drauf zurück, es hat sich ja alles irgendwie wieder eingerenkt. Aber Fakt ist, dass wir damals für ein paar Wochen kurz davor waren, uns aufzulösen“, erinnert sich Gitarrist David Emling.

Der Verlust des Keyboarders wiegte schwer, und zu allem Überfluss flog die Band kurze Zeit darauf auch noch aus ihrem Proberaum. Da fragt man sich schonmal, ob das Universum gerade einen Hinweis geben will, meint Emling. „Unser Sound hatte sich ja, nachdem Jonas zum zweiten Album dazugekommen war, total verändert. Wir haben als Indieband angefangen, mit ihm ist so ein New Dark Wave Ding à la Depeche Mode oder Sisters of Merci draus geworden.“

Kein neuer Keyboarder

Vier ihrer fünf Alben waren maßgeblich vom Elektrosound des Keyboarders geprägt. Einen neuen für die Tasten wollte die Gruppe nicht. „Wir spielen inzwischen schon so lange zusammen, verstehen uns musikalisch blind“, sagt Leadsänger Sebastian Emling. Keiner hatte Lust, nach all den Jahren einen Unbekannten ins Boot zu holen. Also versuchte sich die Band an der Mammut-Aufgabe, ihren bestehenden Songkatalog auf die neue Vierer-Besetzung anzupassen. Mit Erfolg. Die Not machte erfinderisch, die neue Situation brachte auch Vorteile: „Ohne Keyboard haben die anderen Instrumente größere Freiräume, der Bass kann viel mehr machen. Mein Bruder muss anders singen, muss mehr machen“, erklärt David Emling. „Es klingt anders, aber noch nach uns.“

Sebastian Emling bemüht die volle Genrebandbreite, um den neuen Klang der Shy Guys zu beschreiben: „Es klingt rock'n'rolliger, britischer, dreckiger und direkter.“ 'Indiebritrockpunk', das kommt nicht so leicht von der Zunge. Gemeint sind Einflüsse wie The Clash und Talking Heads. Musikalisch sei es komplexer denn je, sagt David Emling. Die Texte gehen etwas mehr geradeaus, ergänzt sein Bruder. „Weg von dem sehr düsteren, metaphorischen, was ich die ganzen Jahre vorher geschrieben habe, hin zu klassischeren Rockthemen wie Liebe, Verlust und Sex.“

Im Mai soll neues Album erscheinen

Das neue Album steht, muss aber noch aufgenommen werden. Im Februar ist das Studio gemietet. Sebastian Emling hofft, dass die Band im Mai ihr Comeback-Album präsentieren kann. Vorher steht ein anderer Herzenstermin an: das Jahresabschlusskonzert in der heimischen Rheinschänke in Leimersheim. Auch ein kleines Comeback, da der Auftritt im Corona-Lockdown nicht möglich war.

Termin

Shy Guy at the Show am Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr, in der Leimersheimer Rheinschänke.