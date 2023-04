Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schreibtisch von Claus Müller ist geräumt und ein Utensil wird auch im neuen Büro in Speyer einen besonderen Platz bekommen: ein kleiner Glockenklöppel, der ihn an zwölf Jahre als Pfarrer und Dekan in Germersheim erinnert. Als Oberkirchenrat steht er jetzt vor neuen Herausforderungen.

Am Montag tritt Müller seine neue Stelle im Gebäude der Evangelischen Kirche der Pfalz am Speyerer Domplatz an. Er folgt dort auf Dorothee Wüst, die zur Kirchenpräsidentin