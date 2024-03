Saisonstart im blau-weißen Retro-Look: Die Karlsruher Schlossgartenbahn kehrt am Samstag aus ihrer Winterpause zurück. Bei der Wiederaufnahme des Betriebs auf dem rund 2,8 Kilometer langen Rundkurs präsentieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) den Fahrgästen eine frisch restaurierte Porsche-Lokomotive. Ihr Design und die Personenwagen orientieren sich an der Original-Farbgebung von 1967, als die Lok während der Bundesgartenschau in Karlsruhe zum Einsatz kam. Zur Premiere gibt es am Samstag, 12 bis 19 Uhr, kostenlose Fahrten. Einen Tag nach dem Comeback der runderneuerten blau-weißen Porsche-Lok zieht dann auch die Dampflokomotive „Greif“ ihre Runden durch das weitläufige Parkareal hinter dem Karlsruher Schloss. Die Saison der Schlossgartenbahn dauert bis zum 3. November. Die Fahrten der VBK-eigenen Diesel-Loks stehen immer samstags auf dem Programm. Ab dem 18. Mai ist ein täglicher Betrieb geplant. Die Dampf-Lok „Greif“ fährt an Sonn- und Feiertagen.