Das Büro des Naturschutzgroßprojektes Bienwald zieht von Kandel nach Germersheim. Ab dem 1. April ist das Büro im Weißenburger Tor in Germersheim, Paradeplatz 10, untergebracht. Bereits im Jahr 2021 endete die Förderphase des Projektes. Die beiden Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße kümmern sich seither während des Folgemanagements um die Fortsetzung und den Erhalt der Arbeiten im Projektgebiet. Das Projektbüro im Kandeler Bahnhofsgebäude wurde nun aufgegeben. Für die Pächter, Auftragnehmer und Kooperationspartner wird das Team weiterhin vor Ort im Projektgebiet anzutreffen sein. Interessierte erreichen die Mitarbeiter telefonisch unter 07274 53-3407 oder -3408 und per E-Mail an projektbuero@kreis-germersheim.de.