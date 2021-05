Zeiskam will sich für die Zukunft rüsten und das Dorferneuerungskonzept aus dem Jahr 1988, das schon 2017 teilweise aktualisiert wurde, fortschreiben. Dazu gibt es erste Ansätze, aber auch jede Menge Kritik.

Vertreter des Büros Stadtimpuls stellten dem Ortsgemeinderat die Ergebnisse der Bestandsaufnahme vor, dabei fand sich Positives und Negatives in mehreren Bereichen. Ein wichtiges Thema: der Verkehr. Auffällig: das hohe Verkehrsaufkommen, der „Parkdruck im Ortskern“, einzelne Gefahrenstellen. Der Öffentliche Personennahverkehr sei zudem „ausbaufähig“. Als Gefahrenstellen wurden Fußgängerquerungen, vor allem auch für Kinder, zwischen Feldweg und Bahnhofstraße sowie Sporthalle und Grundschule – und der Durchgangsverkehr im Bereich des katholischen Kindergartens gesehen. Außerdem gebe es Sichtbehinderungen durch parkende Fahrzeuge und schlecht einsehbare Kurven.

Positiv aus Sicht des Büros: fast durchgehend Tempo 30, die „Gässchen“ sowie der überwiegend gute Zustand der Straßen. Themen, die es anzugehen gilt: dem Rückgang der ärztlichen Versorgung entgegenzuwirken, die Grundschule zu sanieren und die Nahversorgung auszubauen.

Kaum öffentliches Grün

Im Ort gebe es kaum öffentliche Grünflächen. Potenzial zur Aufwertung sieht das Büro am Dorf-/Kirchplatz, am Hofgraben, am alten Bahnhof und in den Straßenräumen – ebenso in der Neuentwicklung des bestehenden Bolzplatzes, der anstehenden Neugestaltung des Schulhofs und der Erweiterung des Spielplatzes.

Und wie sieht es im Bereich Bauen aus? „Überwiegend offene Baustruktur in Neubaugebieten, aber noch einige Baulücken in Privatbesitz, historische Baustruktur im Altort“, heißt es in der Analyse. Künftige Baumöglichkeiten werden im Gebiet „Rechts vom Germersheimer Weg“, aber auch in der Neuentwicklung des Bolzplatzes gesehen. In den nächsten Wochen soll nun ein Konzept entwickelt werden.

Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) sollen der Ortsgemeinderat, aber auch die Bürger in den Prozess einbezogen werden. Der Zeitplan des Büros sieht vor, dass der Rat am 7. Juni einen ersten Entwurf berät, danach Bürger beteiligt werden, und der Rat am 12. Juli das Konzept beschließt.

Kritik an Sitzungsvorlage

Die „Bürger für Zeiskam“ (BfZ) kritisieren derweil die „hauchdünne Sitzungsvorlage“, die bei der jüngsten Ratssitzung vorgelegen hatte: Erst auf Wunsch der Fraktion seien zwei Tage nach der Sitzung die Präsentationsunterlagen der Firma Stadtimpuls per E-Mail eingetroffen. Die BfZ rügen zudem, dass nur die Ortsbürgermeisterin an der Bestandsaufnahme beteiligt gewesen sei: „Entsprechend einseitig, dünn ist diese auch ausgefallen.“ Vize-Fraktionschef Bernhard Renz kündigt an, dass seine Fraktion dazu noch Stellung beziehen werde: „Mit Sicherheit gibt es noch viele andere Punkte, die bei der Erneuerungsplanung zu berücksichtigen sind.“ Bereits 2017 sei die Firma Stadtimpuls tätig gewesen: „Hiervon umgesetzt wurde nichts.“

Die BfZ kritisieren weiter, dass weder das Erneuerungskonzept aus dem Jahr 1988 noch der Abschlussbericht der zwischen 2013 und 2015 stattgefundenen Dorfmoderation noch die Planung aus dem Jahr 2017 dem neuen Ortsgemeinderat vorgelegt worden sei. Fazit der BfZ: „In den letzten 30 Jahren wurde viel geredet, geplant und nahezu nichts umgesetzt.“ Es sei aber auch nicht ersichtlich, dass die Gemeinde über das erforderliche Eigenkapital, beziehungsweise die entsprechende Kreditfähigkeit verfüge, um etwaige Planungen in Zukunft umzusetzen.