Hans-Peter Arbogast bleibt Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereines Germersheim. Das ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung, an der 31 Mitglieder teilnahmen. In seinem Bericht gab Arbogast einen Überblick über die Wanderungen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres, die Arbeiten am Wanderheim. Er bescheinigte dem Pfälzerwald-Verein eine gute finanzielle Situation. Die neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Hans-Peter Arbogast, Kassenwartin: Karola Umlauff, Schriftführer: Otto Fittler, Mitgliederbetreuung: Margarete Arbogast, Wanderwart: Gerhard Keilholz, Pressewart: Hans-Peter Arbogast. Kassenprüfer: Heidemarie Sallmann und Heinz Chiout.