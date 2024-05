Franz Sommer wird als Bürgermeisterkandidat antreten. Sommer ist Jahrgang 1955 und wohnt seit 1997 in Ludwigswinkel, ist Fliesenlegermeister und selbstständig. Seine Motivation zur Kandidatur sieht er im Dorfleben und im normalen Leben. „Ich habe heute mehr Zeit als früher, obwohl ich noch arbeite und ich bin noch fit. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen“, sagt er. Kommunalpolitische Erfahrung hat er bisher keine. „Ich war aber in der Jugendarbeit und im Pfarrgemeinderat an meinem früheren Wohnort in Zweibrücken aktiv und habe dort Erfahrung im Organisieren gesammelt“, sagt Sommer. In Ludwigswinkel leitete er bis vor einigen Jahren die Pfadfindergruppe. Für Sommer ist wichtig, die Bürger mehr in die kommunalen Entscheidungsprozesse einzubinden: „Man muss ja nicht alles im Rat entscheiden. Wir sind ein kleiner Ort, da muss es doch möglich sein, miteinander zu reden, um zu erfahren, was die Leue wollen“, ist sich Sommer sicher. Ein weiterer Punkt auf seiner Agenda sind die alten Leute, hier will er sich mehr kümmern: „Das ist der Nachteil unserer digitalen Welt, dass man sich um die Alten nicht mehr kümmert.“ Entwicklungsmöglichkeiten sieht er auch bei der Jugendarbeit im Dorf: „Da gibt es im Ort kaum etwas, es gibt ja auch noch anderes außer Fußball“, ist Sommer überzeugt.