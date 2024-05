Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das ist das Schicksal des Mittelmäßigen, der die Bahnen eines Genies kreuzt: Sogar ein Stück, das ganz wesentlich von seiner Person handelt, trägt den Namen des anderen. So widerfährt es dem kaiserlichen Kammerkomponisten Antonio Salieri in Peter Shaffers musikhistorischem Thriller „Amadeus“, der am Donnerstag zum Abschluss der Theater-Saison im Neustadter Saalbau zu sehen war – und völlig zu Recht sehr viel Beifall einheimste.

Wer die wahre Hauptperson ist, zeigt sich in dieser Inszenierung, die das Euro-Studio Landgraf zusammen mit den Schauspielbühnen Stuttgart auf die Schiene gesetzt hat, an