Der Jugendtreff und die kommunale Jugendarbeit stehen am Montag in Westheim im Mittelpunkt. Mit neuen Betreuern und neuen Angeboten soll das Interesse von Kindern und Jugendlichen geweckt werden. Die Gemeinde ist auch bereit, einen Wunsch der Jugendlichen zu erfüllen.

Bis zum Corona-Lockdown im März 2020 gab es im Ort noch zwei Angebote für Jugendliche: den von Laura Schmitt und Simon Wagner geleiteten offenen Jugendtreff und einen Mädchentreff, um dem sich die damalige, jedoch Ende 2020 ausgeschiedene Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Lingenfeld, Traudel Siegfarth, gekümmert hatte. Bei einer Ausschusssitzung im November 2019 hatte Wagner noch betont, dass es im Jugendtreff „im Moment ganz gut läuft“, die Öffnungszeiten sogar um eine Stunde erweitert worden seien und „durchschnittlich sieben bis neun Kinder“ den Treff besuchten. Eine Herausforderung damals: die recht große Altersbandbreite von sechs bis 13 Jahren und die damit verbundenen unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse, die es abzudecken galt. Laura Schmitt informierte damals, dass die älteren Jugendlichen in den letzten Jahren gefehlt hätten, sich nur schwer ansprechen ließen.

Im Herbst 2021 öffnete der Treff unter Einhaltung der Corona-Auflagen wieder – laut Beigeordnetem Gerhard Weiss (FWG) „im kleinen Kreis“. Nur wenige kamen also. Derzeit sind es nur bis zu fünf Jugendliche. „Das ist nicht zufriedenstellend“, gesteht Weiss. Neben der Pandemie sind dafür seinen Angaben zufolge die Personalwechsel verantwortlich. Bereits 2021 schied Simon Wagner, im Herbst 2022 auch Laura Schmitt aus.

Neue Betreuer

Mit den neuen Betreuern Lennard Weiss (er ließ sich im November zum Jugendleiter ausbilden) und Ingrid Wetzel (sie ist auch in Lustadt aktiv) sowie Mateusz Wloka, dem neuen Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Lingenfeld, will die Gemeinde den Jugendtreff, den ab Herbst auch noch Sabrina Kulig verstärkt, nun neu aufbauen. Ziel ist dabei, sich für alle Altersgruppen und Interessen breit aufzustellen.

Bei einem Tag der offenen Tür am Montagnachmittag dürfen Kinder, Jugendliche und Eltern in den Treff hineinschnuppern, ihre Ideen und Wünsche äußern. Zudem stellt sich das Betreuer-Team vor. Sobald der Bedarf und die Interessen der künftigen Besucher feststehen, sollen entsprechende Gruppen gebildet werden. Der Treff soll nicht nur Westheimer Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren, sondern auch Interessenten aus dem Verbandsgemeindegebiet zur Verfügung stehen.

Apropos Räume: Das seit 2019 nicht mehr genutzte Obergeschoss ist laut Weiss nach einem Wasserschaden „komplett sanierungsbedürftig“ und müsse „wieder flott gemacht werden“. Künftig soll dort ein Kreativbereich für Kleingruppen zum Basteln und Werken entstehen. Der untere Bereich, den auch schon die Krabbelgruppe nutzt, soll dagegen für allgemeine Treffen zur Verfügung stehen. Neu: Ab Juli sollen dort dann auch Vereine und Gruppen unterkommen, die bisher den kleinen Saal des Bürgerhauses genutzt haben, diesen aber wegen der anstehenden Sanierung und Schließung des Gebäudes temporär nicht mehr nutzen können.

Buswartehäuschen als Jugendtreff

Die Gemeinde will auch einem Wunsch der Jugendlichen nachkommen, den sie bei der Dorferneuerung geäußert haben. Diese hätten gerne einen Bereich, in dem sie sich auch außerhalb des Treffs treffen können. Weiss hat bereits eine Idee: eventuell das nicht mehr benötigte Buswartehäuschen am Kerweplatz in den Hof am Jugendtreff zu stellen.

Bei der Ausschusssitzung am Montagabend sollen neben dem Jugendtreff auch die am 25. März stattfindende Aktion „Saubere Landschaft“, die diesjährige Kerwe und der Faschingsumzug 2024 Themen sein.

Info

Info-Tag am Montag, 13. März, 16 Uhr, im Jugendtreff, Industriestraße 5.

Sitzung des Jugend-, Senioren-, Sport-, Kultur- und Umweltausschusses am Montag, 13. März, 18.30 Uhr, im Jugendtreff.