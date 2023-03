Jungbürger dürfen beim neuen Jugendtreff in Westheim mitreden. Diese Chance sollten sie nutzen.

Der Jugendtreff ist wichtig, die Jugendarbeit wertvoll. Besonders im digitalen Zeitalter. In einer Zeit also, in der reale persönliche Kontakte immer mehr verloren gehen. Zugegeben: Das bequeme und auch bei Jugendlichen überaus beliebte Kommunizieren über moderne Medien bringt zweifellos viele Vorteile. Aber: Diese oft auch noch in verkürzter Sprache geführte Kommunikation per Smartphone, Tablet und Laptop kann keinesfalls richtige Treffen, richtiges Reden ersetzen. Die Jugendlichen aus ihrer digitalen in die reale Welt zu holen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

Jugendtreffs bieten geschützte Räume, in denen sich junge Leute treffen können, unter ihresgleichen sind – manchmal, um sich einfach nur auszutauschen, manchmal aber auch, um gemeinsam zu wirken. Dass die Jungbürger nun selbst am Neuaufbau des Westheimer Treffs mitwirken können, ist der richtige Weg. Ein Schritt, der die künftige Akzeptanz und Attraktivität der Einrichtung steigert und die Voraussetzung schafft, dass die Mitbestimmer diese gerne und auch gut frequentieren. Als die Jugendlichen aufgefordert wurden, sich zur Dorferneuerung zu äußern, waren sie noch etwas zurückhaltend. Leider! Bleibt zu hoffen, dass sie nun etwas mutiger sind und ihre Chancen nutzen.