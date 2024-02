Sarah Geiger und Manuel Christ waren froh, als beim Krönungsball offiziell bekannt gegeben wurde, dass sie das Prinzenpaar der Kampagne der Lämerscher Wasserhinkel sind. Bis dahin mussten sie alle Vorbereitungen verheimlichen, seien es Termine beim Schneider oder Friseur.

Sie trafen sich oft nachts, wenn niemand mehr unterwegs war, um sich abzustimmen. Ihren phänomenalen Eröffnungstanz übten sie an Weihnachten in der Turnhalle, als andere um den Tannenbaum herum saßen. Bei ihrem Tanz ergänzten sie sich perfekt, sagen sie. Sarah kommt vom Showtanz und Manuel mag den Paartanz. Beide sind seit Jahren mit der Fasenacht verbunden. Die 32-jährige Sarah Geiger tanzte schon als junges Mädchen in der Kindertrachtengruppe, später in der großen Trachtengruppe des Förderkreises für Heimat- und Brauchtumspflege. Sie durchlief die Garden des Turn- und Gymnastikvereins, tanzte auch in deren Showtanzgruppe, die sie seit ihrem 17. Lebensjahr trainiert. Sie hat auch schon die Sternschnuppen, die jüngste Garde, sowie zwei Tanzmariechen trainiert. Auf Umzügen ist sie mit den Hatzenbühler Fasenachtern unterwegs.

„Fasenachtsdynastien“

Auch der 38-Jährige Manuel Christ mag die Straßenfasenacht. Er ist seit 20 Jahren mit den Otterbachhexen auch Achse. Auf den Prunksitzungen wirkte er bei den früheren Beiträgen des Fußballclubs und mehrere Male bei der Showtanzgruppe mit. Familiär sind beide fasenachtlich vorbelastet, kommen quasi aus Fasenachtsdynastien. Sarahs Mutter war 2009 Prinzessin, ihr Vater ist Elferrat und beide Elternteile sind im Vorstand der Wasserhinkelfasenacht. Manuels Bruder saß bereits auf dem Prinzenthron.

Sein Bruder und Vater sind Elferräte. Die Schwester und Nichte waren Prinzessinnen in Offenbach. Neben der Fasenacht bleibt sogar noch Zeit für andere Hobbys. Bei Sarah ist es der Schäferhund-Husky-Mix „Timber“ und Motorradfahren, obwohl sie aktuell keines hat. Außerdem beweist sie handwerkliches Geschick. Sie hat ihr Haus selbst umgebaut. Manuel spielt seit dem dritten Lebensjahr Fußball, aktuell in der ersten Mannschaft des FCL. Sein Engagement als Vorstand des Fußballclubs und das Dartspiel am Mittwoch füllen seinen Wochenplan. Im echten Leben sind die beiden kein Paar. Sarah ist Single, Manuel verheiratet. Beruflich ist Sarah im Produktengineering – einer Schnittstelle zwischen Entwicklung und Produktion bei Daimlertruck in Wörth. Manuel ist Koordinator in der Warenannahme der Miro-Raffinerie.

Alle helfen mit

Sarah wurde Ende Oktober 2023 angeboten, die Prinzessin zu werden und durfte ihren Wunschprinzen benennen. Manuel wurde vor seiner Zusage noch nicht offenbart, wer die Prinzessin sein wird. Nach einer ersten Ablehnung ließ er sich bequatschen, das Amt anzunehmen. Beide haben sichtlich Spaß an der Kampagne und ihrer besonderen Rolle. Ein wenig bedauern sie jetzt schon, dass die Kampagne bald zu Ende geht. Beide sind stolz, solche Familien und Freunde zu haben, die sie unterstützen. So haben Sarahs Mutter und Manuels Mann die Roben mit Schmucksteinen bestückt. Aus dem Umfeld bekommen sie vielfältige Unterstützung beim Reden schreiben, als Fahrdienst, beim Bau des Lkw, in dem sie beim Krönungsball in den Saal geschoben wurden, beim Anziehen und vielen weiteren Annehmlichkeiten. „Ihre“ Tänzerinnen der Showtanzgruppe übernehmen sogar das Hundesitting bei den vielen Terminen.