Auf der Liste der „Freien Wähler – Aktive Bürger Hördt “ stehen 17 Frauen und Männer. Dieses Team tritt gemeinsam mit seinem Bürgermeisterkandidaten Alexander Fischer an, um das Klosterdorf in allen Bereichen zu vertreten und voran zu bringen, wie es in der Meldung dazu heißt. Die Liste: Alexander Fischer, Andreas Fischer, Tobias Dollt, Carlos Serrano del Rio, Bettina Fischer, Waldfried Heid, Bruno Bohlender, Kerstin Serrano del Rio, Andreas Olschewski, Markus Reiß, Markus Ripperger, Roy Röske, Joshua Barth, Carolin Fischer, Sergej Bunewitsch, Monika Bohlender, Jacqueline Wagner.