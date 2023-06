Mit dem beschlossenen Abriss der Schneider-Halle klappt es in diesem Jahr wohl nicht mehr. Darüber informierte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) am Donnerstagabend den Gemeinderat. Gemäß Ratsbeschluss sollte ein Büro mit der Vorbereitung des Abrisses beauftragt werden. Fünf Büros sind laut Gärtner angeschrieben worden, alle fünf hätten abgesagt. Daraufhin seien Abrissfirmen kontaktiert worden. Eines stellte laut Gärtner den Kontakt zu einem Fachbüro her, das nun den Abriss vorbereiten soll. Es ist geplant, die durch den Abriss freiwerdende Fläche zunächst als provisorischen Parkplatz für die zur Feier des 1250. Ortsjubiläums im kommenden Jahr erwarteten Gäste herzurichten. Die Schneider-Halle ist seit Jahren wegen Bau- und Brandschutzmängeln geschlossen. Vor dem Beschluss sie abzureißen und durch einen kleineren Neubau zu ersetzen, war im Rat lange kontrovers darüber diskutiert worden, ob nicht auch eine Generalsanierung der Multifunktionshalle infrage kommen könnte.