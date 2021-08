Die Alte Schmiede prägt das historische Ortsbild von Freinsheim. Inzwischen allerdings gilt es als „Schandfleck“. Kann das Gebäude endlich umgebaut werden?

Schon seit Jahren seien wegen der „Alten Schmiede“ an der Ecke Martinstraße und An der Bach immer wieder Gespräche mit den Besitzern, Vertretern der Denkmalpflege und möglichen Investoren geführt worden, sagte Bürgermeister Matthias Weber (FWG). Die Gebäude, die ursprünglich kleinbäuerliche Anwesen waren, später als Schmiede und dann als Wohnungen genutzt wurden, hätten sich zu einem „Schandfleck“ entwickelt, sagte der Erste Beigeordnete Jochen Weisbrod (CDU) im Bauausschuss.

„Es ist begrüßenswert, dass sich hier etwas tut“, so der Beigeordnete Willi Simon (FDP). Dem stimmten mehrere Mitglieder des Rates zu. Ein Investor will die Gebäude so umbauen, dass neun Wohnungen entstehen, die zwischen 35 und 70 Quadratmetern groß sind. Dabei sind am Äußeren der Gebäude nur geringe Veränderungen vorgesehen.

Keine Einwendungen haben die Mitglieder des Ausschusses zu einigen Abweichungen von der Gestaltungssatzung, die der Investor beantragt hat. Die Gestaltungssatzung gilt für die Altstadt von Freinsheim. Auch die bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Untere Denkmalschutzbehörde und die Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim äußerten wegen der Abweichungen keine Bedenken.

So soll bei einem Zwischenbau das Dach teilweise mit Glas eingedeckt werden und die Dachform sowie die Dachneigung dieses Zwischenbaus, der früher eine Scheune war, werden nicht ganz den Vorgaben der Gestaltungssatzung entsprechen. Außerdem sind bei den Dachgauben kleine Abweichungen vorgesehen.

Single-Wohnungen gewollt?

Für Diskussionen sorgten dagegen die Anzahl der Wohnungen und die pro Wohnung erforderlichen Stellplätze. Auf dem Gelände sei es unmöglich, Stellplätze auszuweisen, erklärte Daniel Gölbert, Sachbearbeiter der Abteilung Bauen und Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung. In Freinsheim müssen pro Wohnung zwei Stellplätze nachgewiesen werden, wenn dies nicht möglich ist, muss als Ausgleich pro Stellplatz der Betrag von 5110 Euro an die Stadt gezahlt werden. In den Gebäuden habe es zwei Wohnungen gegeben, für die dafür erforderlichen vier Stellplätze sei die entsprechende Ablöse gezahlt worden, so Gölbert. Aufgrund des geplanten Umbaus müsste für 14 weitere Stellplätze eine Ablöse entrichtet werden. Das wäre ein Betrag von 71.540 Euro.

Das wäre zwar eine erfreuliche Einnahme für die Stadt, doch würde sich die Parkplatz-Situation in der Altstadt weiter verschärfen, so mehrere Ratsmitglieder. Man solle dem Investor nahelegen, größere und damit weniger Wohnungen zu bauen, dann wären auch weniger Stellplätze erforderlich, forderten Simon, Barbara Reibold-Niederauer (CDU) und Klaus Schmitz (Grüne). Aufgrund der Größe der Wohnungen sei davon auszugehen, dass es sich um Single-Wohnungen handelt, man müsse sich überlegen, ob man sowas überhaupt wolle, so Schmitz. Thomas Rückerl (FWG) gab zu bedenken, dass die Bewohner kleinerer Wohnungen meist weniger Autos haben, als die Bewohner größerer Wohnungen. Gölbert verwies darauf, dass man dem Investor keine Vorschriften zur Anzahl der Wohnungen machen könne, allerdings habe die Stadt das „scharfe Schwert“, dass sie festlegen kann, für wie viele Stellplätze sie eine Ablöse akzeptiert.

Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, dass mit dem Investor Gespräche wegen der Anzahl der Wohnungen geführt werden sollen und erst einmal das Einvernehmen zu dem Bauantrag versagt wird, obwohl man das Vorhaben grundsätzlich begrüße. „Die ganze Diskussion zeigt, wie notwendig der geplante Parkplatz ,An der Quelle’ ist“, sagte Simon.