Der Waldspielplatz am Tannenweg in Neidenfels soll freigeschnitten und attraktiver gestaltet werden. Es seien mehrere Familien mit kleinen Kindern nach Neidenfels gezogen, die diesen Wunsch hätten, berichtete Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) im Gemeinderat. Der Neidenfelser Waldspielplatz „soll auf keinen Fall so werden wie der Lindenberger Waldspielplatz“, betonte Höchel. Der Platz in Lindenberg sei viel zu groß und ziehe Fremde an, was zu Problemen führe. „Wir wollen einen Spielplatz für unsere Kinder im Dorf“, so Höchel. Wie sie berichtete, sind Eltern zu Eigenleistungen bereit, allerdings sei dies wegen der Kontakteinschränkungen schwierig. Der Platz am Tannenweg soll nun erst freigeschnitten werden, außerdem sollen Ideen für Spielgeräte gesammelt werden. Wie Höchel mitteilte, muss der Spielturm, der auf dem Gelände der Kindertagesstätte steht, dort weg, weil er bei den Bauarbeiten zur Erweiterung der Einrichtung stören würde. Der Spielturm werde auf dem Spielplatz auf dem Bürgerplatz aufgestellt. Dadurch werde dieser Platz attraktiver. Nach dem Ende der Bauarbeiten bekomme die Kindertagesstätte dann ein neues Spielgerät.