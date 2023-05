Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Tour de Buochs“ ist in der Schweiz eingetroffen, am Donnerstag steht ein Tag Pause an. Auch die erste Reparatur haben die sieben Feuerwehrmänner aus Deidesheim hinter sich.

Mehrere Fahnen der Stadt Deidesheim sind derzeit in Süddeutschland unterwegs. Bei der „Tour de Buochs“ sind die fünf Feuerwehrleute Eric Steffen (28), Johannes Eichberger (31),