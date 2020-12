50 Vereine unter anderem aus dem Landkreis Bad Dürkheim können sich zu Weihnachten über Hilfspakete von jeweils 1000 Euro der Sparkasse Rhein-Haardt freuen. Mit der Spendenaktion soll Vereinen geholfen werden, die unter den Corona-Folgen besonders zu leiden haben.

Die Entscheidung fiel per Losverfahren. 137 Vereine, Fördervereine und Institutionen aus dem kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich hatten sich für die erneute Hilfspaket-Aktion der Sparkasse mit einem Umfang von 50.000 Euro beworben. Voraussetzung war, dass die Vereine ihren Sitz im Kreis Bad Dürkheim, in Neustadt oder Frankenthal haben. Eine vierköpfige Jury wählte besonders förderwürdige Vereine und Institutionen aus. Um eine möglichst gerechte Verteilung zu gewährleisten, wurden dem Kreis Bad Dürkheim 30 Hilfspakete von je 1000 Euro und den Städten Neustadt sowie Frankenthal jeweils zehn Hilfspakete zugeteilt. Insgesamt in die Bewerbung eingeflossen sind 344 Vereine. Darunter waren auch die verbliebenen 207 Bewerbungen aus der ersten Unterstützungsaktion im Sommer, bei der eine Jury bereits 50 Vereine mit insgesamt 50.000 Euro bedacht hatte.

Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt, betonte, dass die Corona-Pandemie nicht nur Unternehmen und Privatpersonen vor große Herausforderungen stelle. Gerade Vereine und Organisationen hätten mit den Auswirkungen zu kämpfen: Einnahmen seien weggefallen, Veranstaltungen könnten nicht stattfinden. „Hier wollen wir als regionaler Finanzdienstleister dazu beitragen, das Vereinsleben zu stärken, um vereint da durch zu kommen“, so Ott. Aufgrund der aktuellen Situation verzichtet die Sparkasse darauf, die Spenden persönlich zu überreichen.

Aus dem Bereich der „Mittelhaardter Rundschau“ dürfen sich folgende Vereine und Institutionen über 1000 Euro freuen: 1. Tierschutzverein Haßloch und Umgebung, 1. FFC Niederkirchen, ASV Esthal, Bürgerstiftung Haßloch, Cäcilienverein Weidenthal, Wacker Weidenthal, Otto-Riethmüller Haus Weidenthal, Pfälzerwald-Verein Lambrecht, SV Iggelbach, Trägerverein Nachbarschaftshilfe „Du bist Esthal“, TuS Niederkirchen.