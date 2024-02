Für die Ortsbürgermeisterwahl in Großkarlbach am 9. Juni wird der SPD-Ortsverein, der auch für die Genossen in Bissersheim zuständig ist, keinen Kandidaten benennen. Das hat Nastassja Oberfrank mitgeteilt, nachdem sich die Mitglieder am Mittwoch im Bürgerhaus versammelten.

„Aus unseren Reihen gab es keine Person, die sich bereit erklärte, für dieses doch sehr zeitintensive Ehrenamt zu kandidieren“, berichtet die Vorsitzende des 23 Mitglieder starken Ortsvereins. Auch mit der Aufstellung der Gemeinderatskandidaten tat man sich etwas schwer. Auf der Liste stehen die Namen von je fünf Frauen und Männern, während die Anzahl der Ratssitze 16 beträgt. Mit jeweils dreifacher Nennung führen Nastassja Oberfrank und Jutta Frischknecht die Liste an, jeweils zweifach genannt werden Dieter Stricker und Ulla Paul.

Oberfrank spricht vom Rückzug älterer Sozialdemokraten bei gleichzeitigem Mangel an jüngeren Leuten, hebt aber hervor, dass man zehn motivierte Kandidaten habe, die eigene Ideen einbrächten und sich engagierten. „Das sollte im Fokus stehen. Es kommt nicht nur auf die Quantität an“, so Oberfrank.

Altersdurchschnitt 52 Jahre

Im Durchschnitt sind die Kandidaten laut Vorstand 52 Jahre alt. Spitzenkandidatin Oberfrank, von Beruf Politikwissenschaftlerin, wird zum Zeitpunkt der Wahl 26 Jahre alt sein. Sie ist seit 2019 im Gemeinderat und dort Fraktionssprecherin sowie Vorstandsmitglied im Gemeindeverband Leiningerland und im Kreisverband der SPD. Jutta Frischknecht (68) war von 2015 bis 2019 Ortsbeigeordnete, Dieter Stricker ist 56 und stellvertretender SPD-Ortsvereinsvorsitzender.

Aktuell hat die SPD im Rat drei Sitze, CDU und Grüne kamen bei der Wahl 2019 auf je zwei Mandate. Mit neun Ratssitzen hat die FWG die absolute Mehrheit und stellt alle Mitglieder der Gemeindespitze. Am 28. Januar wurde ihr FWG-Mann Richard Weißmann als Nachfolger des verstorbenen Paul Schläfer von den Großkarlbachern übergangsweise zum Bürgermeister gewählt.

Umfrage als Basis für Wahlprogramm

Ihr Wahlprogramm wollen die SPD-Kandidaten nun gemeinsam erarbeiten, verabschiedet wird es laut Oberfrank in einer Mitgliederversammlung am 27. März. „Schwerpunkte werden unter anderem aus dem Ergebnis der Umfrage, die wir im letzten Jahr in Form von Infoständen durchgeführt haben, herausgefiltert.“

Im April will der SPD-Ortsverein Großkarlbach-Bissersheim langjährige Mitglieder ehren, das Maifest und ein Herbstfest stehen ebenfalls auf dem Jahresprogramm. Oberfranks Dank in der auch von Landtagsmitglied Christoph Spies besuchten Versammlung am Mittwoch ging an Marius Pollmer, weil er am 28. Januar für das Bürgermeisteramt in Bissersheim kandidiert hat. Oberfrank: „Auch wenn er die Wahl nicht gewonnen hat, verdient das Engagement unsere Anerkennung.“