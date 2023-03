Nach drei Jahren Pause veranstaltet der Schützenverein Gerolsheim ab heute, Samstag, 14 Uhr, wieder ein Ostereierschießen auf seinem Gelände am Palmberg. Es geht über sieben Tage – mit Neuerungen.

Für den Verein sei dieser Neustart etwas Besonderes, sagt Vorsitzender Martin Junger, zumal der Schützenverein in diesem Jahr 60 werde. Mit bis zu 3000 Besuchern täglich und fast 50.000 ausgegebenen Eiern ist das Ostereierschießen weit über Gerolsheim hinaus bekannt. Bei der diesjährigen Veranstaltung wird es laut Junger ein paar Neuerungen geben.

Am Eröffnungswochenende sowie an Ostern wird unter dem Motto „Osterhase meets Rock“ Livemusik geboten. Im Gegensatz zu früher wird das gastronomische Programm nicht mehr in Eigenregie gestemmt, sondern wurde an den Frankenthaler Gastwirt Michael Jockers übertragen. Außer an Karfreitag ist der Schießbetrieb auch unter der Woche von 17 bis 21 Uhr geöffnet. An den Sonntagen sowie am Ostermontag kann bereits ab 11 Uhr geschossen werden.

Neben dem Luftgewehr stehen noch Pfeil und Bogen zur Verfügung, und auch hier gilt: Jeder Treffer ins Schwarze wird mit einem Osterei belohnt. Der Preis für eine Zielscheibe und fünf Schuss beträgt drei Euro. Kinder können ihr Talent mit dem ungefährlichen Lasergewehr erproben oder auf einem Karussell fahren.