Ortsbürgermeister Edwin Schrank (FDP) hat am Montag bei der Ratssitzung eine Niederlage erlitten. Er war gegen einen geplanten Teilabriss einer alten Scheune – genau wie die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim es empfohlen hatte. Doch eine knappe Mehrheit des Gremiums stellte sich gegen ihn.

Als das Ergebnis der Abstimmung feststand, wirkte Harald Pankalla zufrieden. Sein Bruder möchte einen Bauantrag zum Teilabbruch einer Scheune sowie der Errichtung eines Einfamilienhauses auf seinem Grundstück in der Kirchheimer Straße haben. Darüber wurde bei der Ratssitzung am Montagabend abgestimmt. Die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim aber riet in der Beschlussvorlage, die Realisierung des Vorhabens nicht zu billigen. Denn das betroffene Grundstück liege innerhalb des Geltungsbereichs einer Veränderungssperre gemäß Paragraf 14 des Baugesetzbuchs. Deshalb sei dort kein Abriss oder Neubau möglich. Eine Ausnahme würde auch nicht zugelassen.

Im Vorfeld der Sitzung hatte Bürgermeister Schrank klar gemacht, dass er für die Beschlussvorlage der VG sei. Er führte dabei an, dass die Scheune die „letzte originale Zehntscheune“ des alten Klosters Mönchshof sei. Außerdem, so der Ortschef, wäre eine Eigentumswohnung so nahe am Dorfgemeinschaftshaus ungünstig, da man fürchten müsse, dass sich zukünftige Bewohner wegen Lärmbelästigungen beschweren könnten und Konflikte programmiert seien.

Aussagen des Ortschef als unwahr empfunden

„Als ich am Montagmorgen den Bericht in der Zeitung gelesen habe, habe ich mich doch sehr gewundert“, sagte Harald Pankalla im Gespräch mit der RHEINPFALZ . Beim Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde meldete sich der Jurist zu Wort und konfrontierte den Bürgermeister mit seinen Zitaten. Fünf Fragen hatte er formuliert. Schrank nahm die Liste, wollte die Fragen aber nicht sofort beantworten. „Sie sind Jurist, deshalb möchte ich mir gut überlegen, was ich antworte“, erklärte der Bürgermeister dem fragenden Bürger. Harald Pankalla machte unterdessen klar, dass er die Behauptung Schranks, hier werde ein Denkmal einfach so abgerissen, als unwahr empfinde. Er erklärte gegenüber der RHEINPFALZ: „In Dackenheim steht weder eine Zehntscheune noch eine originale Scheune des Klosters Mönchhof. Das Gebäude, welches Gegenstand der Ratssitzung war, ist 1868 von einem Privatmann errichtet worden. Die 152 Jahre alte Bruchsteinmauerwerkscheune ist kein historisches Denkmal. Die Teilabtragung, nicht Abriss, erfolgt nicht willenlos, sondern aufgrund der Verkehrssicherungspflicht.“ Das Dach sei einsturzgefährdet. Nur ein Stein, eine so genannte Spolie, sei denkmalgeschützt. Die würde aber stehen bleiben. Außerdem wolle man nur das Dach abtragen. Die Denkmalbehörde hätte sogar einen kompletten Abriss erlaubt.

Bauamtsleiter: „Nur A gesagt, noch nicht B“

Die Veränderungssperre, die die Verwaltung anführe, sei laut Pankalla ebenfalls so nicht in Ordnung. Er bezog sich auf den Vortrag eines Mitarbeiters des Planungsbüros Wolf, der am Montag noch einmal auf die geplante Dorfsanierung einging, aber sagte, dass es noch gar kein richtiges Konzept gebe. Solange es das nicht gebe, könne es sehr wohl Ausnahmen für Grundstückseigentümer geben, die etwas bauen möchten. „Sonst ist das keine Veränderungs-, sondern eine Verhinderungssperre“, erklärte Pankalla. Die Frage der Lärmbelästigung könne geregelt werden, sei aber kein Grund, den Bauantrag zu verweigern. Mit 4:3-Stimmen sprach sich der Rat letztlich dafür aus, die Beschlussvorlage der Verbandsgemeinde nicht anzunehmen. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ am Dienstag bei der VG erklärte Bauamtsleiter Thomas Bayer, dass der Rat nun „A“ gesagt habe, aber nicht „B“. Was so viel heißt wie: Was das Gremium nun in dieser Sachlage statt des Vorschlags der Verbandsgemeinde beschließen will, muss erst noch geklärt werden. Die Thematik wird also in einer der nächsten Sitzungen noch einmal aufgenommen.