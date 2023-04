Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ralf Ole Leidner ist seit 1. April Hoteldirektor und Geschäftsführer der Ketschauer Hof Hotel und Restaurant GmbH in Deidesheim. Er bringt viel Erfahrung und auch einige Ideen mit.

Ralf Ole Leidner kennt das Geschäft in der Hotellerie. Der studierte Hotelbetriebswirt und gelernte Koch feierte am 1. April sein 40. Berufsjubiläum. Genau an diesem Tag wagte er einen neuen beruflichen