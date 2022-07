Im Anbau des Rathauses der Verbandsgemeinde Wachenheim können nun doch neue Fenster eingebaut werden. Bei einer ersten Ausschreibung der Arbeiten im April war kein Angebot abgegeben worden.

Daraufhin hat die Verwaltung die Arbeiten erneut ausgeschrieben. Nun lag ein Angebot über 411.000 Euro vor, berichtete Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats. Das liege etwa 176.000 Euro über dem 2019 geschätzten Preis. Der Grund seien deutlich höhere Materialkosten, so sei der Holzpreis um etwa 50 Prozent gestiegen.

Bechtel verwies darauf, dass die derzeitigen Fenster verzogen sind. Auch könne durch den Einbau von dreifachverglasten, wärmegedämmten Fenstern Energie gespart werden. Uwe Siegrist (CDU) und SPD-Fraktionssprecher Hans-Jürgen Häfner stellten angesichts der Preissteigerung die Frage in den Raum, ob man die Arbeiten verschieben soll, in der Hoffnung, dass die Preise wieder sinken. Eine Hoffnung, die FDP-Fraktionsvorsitzender Andreas Berger und Wolfram Meinhardt (FWG) nicht teilten. Sie und Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Repp plädierten dafür, den Auftrag zu vergeben. Wenn bis Oktober nicht mit den Arbeiten angefangen werde, verfalle der zugesagte Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von rund 140.000 Euro, informierten Bechtel und Bianca Henke, Leiterin der Abteilung Finanzen. Der per Handy befragte Bauamtsleiter Stefan Schneider informierte, dass die beauftragte Firma im September mit den Arbeiten beginnen könne und dass man mit dem Unternehmen bisher gute Erfahrungen gemacht habe. Daraufhin wurde der Auftrag einstimmig vergeben.