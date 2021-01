Die Verbandsgemeinde Lambrecht bietet ab Donnerstag kostenlose Fahrten mit dem Bürgerbus zum Impfzentrum nach Neustadt an.

Das Angebot richtet sich an ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, dorthin zu gelangen. Voraussetzung ist, dass ein Impftermin feststeht und keine Möglichkeit besteht, sich von Angehörigen oder Bekannten fahren zu lassen. Terminvereinbarungen in der Verbandsgemeindeverwaltung sind möglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr unter Telefon 06325/181-149. Die Verwaltung versucht dann, mit ehrenamtlichen Helfern einen Bürgerbus-Transfer zu ermöglichen. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Kapazitäten begrenzt sind und nicht jeder Transport garantiert werden kann. Es wird lediglich die Hin- und Rückfahrt übernommen, aber keine Begleitung im Impfzentrum. Maximal zwei Impfpersonen pro Fahrt können transportiert werden beziehungsweise eine mit einer Begleitperson. FFP2-Atemschutzmasken müssen getragen werden. Kranken- und Rollstuhltransporte sind nicht möglich.