Mechthilde Gairing aus Bad Dürkheim zeigt bis Ende Dezember eine Auswahl ihrer Werke in der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Gemeindebücherei.

Beim Besuch eines Malkurses, den sie eigentlich ihren Enkeln geschenkt hatte, ist bei Mechthilde Gairing der Funke übergesprungen, und sie begann, sich für die Malerei mit Acryl und Öl auf Leinwand zu begeistern. Das war vor zwei Jahren. Seither experimentiert sich Gairing durch die verschiedenen Stile und Techniken. Eigentlich arbeitet sie als Heilpraktikerin und hat eine eigene Praxis, in der sie ihre Bilder erstmals ausstellte. Inzwischen kennt man in ihrer Heimat vor allem ihre Pfalz-Pop-Art-Serie. Grundlage für die Pop-Art-Motive sind eigene Fotos, die mit Acrylfarbe und Lack sowie mit Schablonen und Fantasie in ein völlig neues und farbenfrohes Licht und neue Proportionen gerückt werden. Ausgewählte Motive der Serie sind nun in der Gemeindebücherei zu sehen.

Aufmerksamkeit für die Pop-Art-Serie ist Mechthilde Gairing auch deshalb wichtig, weil sie mit dem Verkauf der Bilder Flutopfer im Ahrtal unterstützt. Unter dem Titel „Pfalz-Pop-Art-hilft-dem-Ahrtal“ hat sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Wer eine gewisse Summe spenden will, belohnt sich durch diese Aktion selbst mit einem Bild aus dem Spendenpool der Pop-Art-Serie von Mechthilde Gairing. Die Spende kommt zu 100 Prozent vor Ort an und hilft den Betroffenen, die nötigen neuen Heizungen im Katastrophengebiet zu bekommen, so die Idee hinter der Aktion.